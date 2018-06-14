Анонсы событий на 16 июня

16:10 | 15.06.2018

11:00 Курганская областная клиническая больница (Томина, 63, большой траурный зал). Прощание с поэтессой и бардом Людмилой Тумановой.



12:00 Курган, Гагарина, 39а. Фестиваль спорта и творчества для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.



17:00 Стадион ДЮСШ №3 (Невежина, 7). Первенство России среди футбольных команд III дивизиона, зона «Урал и Западная Сибирь» сезона 2018 года. На поле встретятся команды «Тобол» и «Металлург».