Анонсы событий на 15 июня

19:03 | 14.06.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе.



11:00 Курган, п. Увал, лыжероллерная трасса СШОР № 1. Чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по горному бегу среди юношей и девушек 2001 г. р. и младше, посвященные Дню России.