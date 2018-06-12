Анонсы событий на 14 июня

17:53 | 13.06.2018

10:00 Курганский государственный театр драмы (Гоголя, 58). Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня медицинского работника.



10:00 АО «НПО «Курганприбор» (Ястржембского, 41а). Семинар-практикум «Профориентация: новый взгляд и современные подходы».



11:00 Правительства области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание межведомственной координационной комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в Курганской области.



11:00 Центральный парк культуры и отдыха Кургана. Открытие летнего сезона акции «Я люблю Курган! — трудовые отряды».



18:00 - 20:00 Центральный парк культуры и отдыха Кургана. Для горожан состоится очередная танцевальная программа «Встречи у фонтана».