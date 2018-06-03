Анонсы событий на 6 июня

16:59 | 5.06.2018

10:00–13:00 Правительство области (Гоголя, 56, большой зал). Расширенная пресс-конференция по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами и деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области.



11:00 Стадион «Центральный». Первенство Курганской области по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций.



15:30–18:00 Центральный парк культуры и отдыха. Пушкинский день.



15:00 ЦПКиО. В «Нескучном саду» пройдет «Пушкинский диктант», где каждый желающий, независимо от возраста, сможет проверить знание произведений великого писателя и свою грамотность. Организаторы акции подготовили задания для разных возрастных категорий, так что можно прийти всей семьей. При себе желательно иметь ручку.



16:00 ЦПКиО. Центральная эстрада. В рамках арт-проекта «Литературная филармония» состоится литературный концерт «Живая классика». Стихи Пушкина, стихотворение в прозе Ивана Тургенева, фрагменты рассказов Ивана Бунина, Бориса Житкова, Евгения Пермяка, Аркадия Аверченко, современная детская проза Ирины Пивоваровой, Марины Бородицкой и Натальи Тумашковой, а также известной детской английской писательницы Энн Файн. Участниками программы станут финалисты районного этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». В программе принимают участие хореографические коллективы ДШИ им. Громова.