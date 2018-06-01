Анонсы событий на 5 июня

16:58 | 4.06.2018

10:00 Департамент АПК (Горького, 41, зал заседаний). Торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога и подведению итогов Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области.



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 1-й этаж, малый зал). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.



14:00 Курганская городская Дума (пл. Ленина, 1, 4-й этаж, зал заседаний). Акция по вручению паспортов «Мы — граждане России!».