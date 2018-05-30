Анонсы событий на 2 и 3 июня

17:43 | 1.06.2018

2 июня



09:00 Школа № 11 (Карельцева, 103). Открытие городского турнира по футболу «Будущее зависит от тебя», посвященного Дню защиты детей.



10:00 Стадион ДЮСШ № 3. Областные соревнования по футболу среди юношей 2001–2002 г. р. в зачет IV Спартакиады ДЮСШ (зональные).



10:00 Кетово, стадион. Областные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» (старшая группа 2003–2004 г. р.).



11:00 Курганский областной ипподром. Торжественное открытие летнего бегового сезона 2018 года. Межобластные соревнования конников.



3 июня



10:00 ЦПКиО. I тур открытого областного турнира по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2000 г. р. и младше.