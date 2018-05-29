Анонсы событий на 1 июня

17:30 | 31.05.2018

10:00 ЦПКиО. Открытие летней интеллектуально-досуговой площадки «Нескучный сад».



11:00 Стадион «Центральный» (Советская, 184, корп. 1). Декада ГТО среди детей дошкольного возраста.



13:00 ДД(Ю)Т (Гоголя, 54). Концертная программа «Едем мы, друзья...», посвященная Международному дню защиты детей.



14:00 Курганский областной КВЦ (Гоголя, 30). Открытие конкурса-выставки творчества инвалидов по зрению и лиц с ограничениями и без ограничения здоровья «Край родной мой — Зауралье».