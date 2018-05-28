Анонсы событий на 31 мая

17:31 | 30.05.2018

14:00 Курган, Автозаводская, 1г. Турнир по боксу, посвященный Дню защиты детей.



15:00 Мемориал «Вечный огонь». Открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Курганской области.



18:00 Центральный парк культуры и отдыха. Состоится очередной танцевальный вечер площадки «Встречи у фонтана».