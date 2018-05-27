Анонсы событий на 30 мая

16:28 | 29.05.2018

09:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Круглый стол на тему «Благотворительная деятельность. Совершенствование правовых основ благотворительной деятельности религиозных организаций».



09:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Глава города Кургана Сергей Руденко проведет аппаратное совещание по программе «Любимый город».



09:00–18:00 Региональный деловой центр (Бурова-Петрова, 112). Обучающий семинар на тему «Усиление позиций отделов профилактики Центра СПИД в обращении к проблеме ВИЧ на рабочих местах».



14:00 Курганское УФАС (Горького, 40). Очередное заседание Экспертного совета по вопросам контроля в сфере закупок на территории области при Курганском УФАС России.



14:15 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Очередное заседание Курганской городской Думы.



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 127). Тематический приём граждан по вопросам ремонта дворовых территорий и междворовых проездов в Кургане в 2018 году.