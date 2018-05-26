Анонсы событий на 29 мая

18:05 | 28.05.2018

10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 1 этаж). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства.



10:00 Курганская областная Дума (Гоголя, 56, малый зал). Майское заседание регионального парламента.



10:00 Спортивная база «Динамо». Открытие регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».



12:00 Департамент образования и науки (Ленина, 35). Заседание Молодежного правительства Курганской области.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4 этаж). Акция «Мы – граждане России!» по вручению паспортов 14-летним подросткам.