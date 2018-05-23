Анонсы событий на 26 и 27 мая

16:52 | 25.05.2018

26 мая



10:00 Кетово, стадион. Областные соревнования на призы клуба «Кожаный мяч».



11:00 Центральная площадь Кургана. Велопарад. Сбор участников пройдет на площади. Затем велосипедисты соберутся на построение у кинотеатра «Россия», где состоится торжественная церемония открытия праздника. Завершится велопробег в Центральном парке культуры и отдыха.



27 мая



09:45 Школа № 50 (Максима Горького, 216). Открытое личное первенство «Юный стрелок».



11:00 Парк «Царево городище». Троицкие гуляния.



11:00 Мкр-н Тополя, озеро Щучье. Чемпионат Курганской области по спортивному туризму «Дистанция водная».



15:00–16:00 Мемориал «Вечный огонь». Торжественное построение боевого расчета Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, посвященное 100-летию учреждения пограничной охраны.