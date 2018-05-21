Анонсы событий на 24 мая

17:17 | 23.05.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области.



10:00 ГУП «Бизнес- инкубатор Курганской области» (Бурова-Петрова, 112, большой конференц-зал). Семинар с заместителями глав городских округов и муниципальных районов Курганской области по экономике, сотрудниками информационно- консультационных центров.



11:00 Курганская областная филармония (Троицкая пл, 1а, камерный зал). Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию архивной службы России в Курганской области.



11:00 Стадион «Центральный» (Советская 184). Чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001 г. р. и младше.



14:00 Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича (Зорге, 24). Концерт хоровых коллективов колледжа, посвященный Дню славянской письменности и культуры.