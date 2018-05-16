Анонсы событий на 18 мая

16:43 | 17.05.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание пограничной комиссии Курганской области.



10:00 Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ (Кирова, 83). Заседание рабочей группы по реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство на территории Курганской области».



10:00 Стадион «Центральный». Кубок Федерации легкой атлетики Курганской области.



18:00-24:00 Курганский областной художественный музей и Курганский областной краеведческий музей. Международная акция «Ночь в музее».