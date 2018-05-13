Анонсы событий на 16 мая

17:46 | 15.05.2018

11:00 Правительство области (Гоголя, 56). День открытых дверей в Правительстве Курганской области.



12:00 Департамент образования и науки. Церемония награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап).



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Курганской области. Подведение итогов областного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».



15:00 Курганский областной культурно-выставочный центр (Гоголя, 30). Открытие городского фестиваля прикладного творчества «Мир детских увлечений».