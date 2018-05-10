Анонсы событий на 12 мая

17:14 | 11.05.2018

09:00 Курганский областной музыкальный колледж культуры имени Д.Д. Шостаковича. V Международный (X Всероссийский) конкурс-фестиваль баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, посвященный 60-летию Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича.



09:00 СК им. В.Ф. Горбенко (открытие — 12 мая в 13:30). Первенство Уральского федерального округа по тхэквондо среди юношей и девушек 2004–2006 г. р.



10:00 Кетово, стадион. Областные соревнования по футболу среди юношей 2005–2006 г. р. в зачет IV Спартакиады ДЮСШ.



10:00 Дворец спорта Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва (открытие — 12 мая в 13:00). Открытый чемпионат Курганской области по пауэрлифтингу.