Анонсы событий на 9 мая

16:26 | 8.05.2018

09:00 Троицкая площадь. Общее построение «Бессмертного полка».



10:00 Площадь им. Ленина. «Мы внуки твои, Победа!». Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парад.



10:00 Музей-экспозиция «Аллея Славы» (Пушкина, 106). День открытых дверей.



10:00 ЦПКиО. Торговая ярмарка. Работает парк аттракционов.



11:00 Аллея перед Стеной памяти. Акция «Письма с фронта».



11:30 Парк Победы. Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях города Кургана в Великой Отечественной войне.



12:00 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. «Спасибо тем, кто подарил нам мир!». Праздничная программа с участием детских коллективов школ искусств и музыкальных школ города Кургана, посвященная Дню Победы.



12:00 ЦПКиО. «Мы помним. Мы гордимся». Праздничный концерт МБУ «Городской Дом культуры им. М. Горького».



12:00 Детский парк. «Звенит Победой май цветущий». Творческое поздравление от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» и Городского совета ветеранов.



13:00 ЦПКиО. «Во имя жизни на Земле». Праздничная программа МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки».



14:00 ЦПКиО. «Ради жизни на земле». Праздничная программа МБОУДО «Дом творчества детей и молодежи «Гармония» города Кургана.



14:00 Детский парк. «Под мирным небом». Детская концертная программа творческих коллективов МБУ «Городской центр культуры и досуга».



14:30 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. «Дети о деде и Великой Победе». Праздничная концертная программа с участием детских коллективов.



15:00 Детский парк. «Салют Победы». Концертная программа.



15:00 ЦПКиО. Праздничная программа студии танца VARNEL.



16:00 ЦПКиО. «Мир — это детство, мир — это радость, мир — это солнце!». Праздничная программа МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч-П» города Кургана.



16:00 Детский парк. «Счастливый май, любимый край!». Концертно-театрализованная программа творческой студии «Свободный вечер».



16:00 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. «Победу в сердце сохраним». Праздничная концертная программа с участием победителей городских творческих фестивалей и конкурсов.



17:00 ЦПКиО. Праздничная программа Центра современного танца «Парадокс».



18:00 ЦПКиО. «Я буду верить!». Праздничная программа студии эстрадного вокала «Камея».



18:45 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. «Победы негасимый свет». Концертная программа.



19:00 ЦПКиО. «Время побеждать». Хип-хоп-фестиваль. Творческий хип-хоп-центр в городе Кургане Ural Coalition.



21:40 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. Минута молчания.



22:00 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. Праздничный фейерверк.