Курган: анонсы
16:26 | 8.05.2018
Анонсы событий на 9 мая
10:00 Площадь им. Ленина. «Мы внуки твои, Победа!». Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парад.
10:00 Музей-экспозиция «Аллея Славы» (Пушкина, 106). День открытых дверей.
10:00 ЦПКиО. Торговая ярмарка. Работает парк аттракционов.
11:00 Аллея перед Стеной памяти. Акция «Письма с фронта».
11:30 Парк Победы. Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях города Кургана в Великой Отечественной войне.
12:00 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. «Спасибо тем, кто подарил нам мир!». Праздничная программа с участием детских коллективов школ искусств и музыкальных школ города Кургана, посвященная Дню Победы.
12:00 ЦПКиО. «Мы помним. Мы гордимся». Праздничный концерт МБУ «Городской Дом культуры им. М. Горького».
12:00 Детский парк. «Звенит Победой май цветущий». Творческое поздравление от МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» и Городского совета ветеранов.
13:00 ЦПКиО. «Во имя жизни на Земле». Праздничная программа МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки».
14:00 ЦПКиО. «Ради жизни на земле». Праздничная программа МБОУДО «Дом творчества детей и молодежи «Гармония» города Кургана.
14:00 Детский парк. «Под мирным небом». Детская концертная программа творческих коллективов МБУ «Городской центр культуры и досуга».
14:30 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. «Дети о деде и Великой Победе». Праздничная концертная программа с участием детских коллективов.
15:00 Детский парк. «Салют Победы». Концертная программа.
15:00 ЦПКиО. Праздничная программа студии танца VARNEL.
16:00 ЦПКиО. «Мир — это детство, мир — это радость, мир — это солнце!». Праздничная программа МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч-П» города Кургана.
16:00 Детский парк. «Счастливый май, любимый край!». Концертно-театрализованная программа творческой студии «Свободный вечер».
16:00 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. «Победу в сердце сохраним». Праздничная концертная программа с участием победителей городских творческих фестивалей и конкурсов.
17:00 ЦПКиО. Праздничная программа Центра современного танца «Парадокс».
18:00 ЦПКиО. «Я буду верить!». Праздничная программа студии эстрадного вокала «Камея».
18:45 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. «Победы негасимый свет». Концертная программа.
19:00 ЦПКиО. «Время побеждать». Хип-хоп-фестиваль. Творческий хип-хоп-центр в городе Кургане Ural Coalition.
21:40 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. Минута молчания.
22:00 Площадь им. Ленина. Центральная эстрада. Праздничный фейерверк.
© «Вечерние Ведомости»
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