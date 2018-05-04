Анонсы событий на 8 мая

15:38 | 7.05.2018

08:00 Кинотеатр «Россия». Митинг-автопробег «Дорога к ветерану».



10:00 Площадка около Вечного огня. Церемония возложения гирлянд, венков и цветов к Вечному огню мемориального ансамбля воинам-курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



10:30 СК им. В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Областной командный турнир по самбо «Кубок Победы» среди юношей 2006–2007 г. р.



17:00–18:00 ТЦ «Пушкинский», «РИО», «Звездный» и кинотеатр «Россия». Городская акция «Георгиевская ленточка». Жители города Кургана могут получить один из главных символов праздника. Акцию проводит Курганский Дом молодежи.



19:00 Мемориал «Вечный огонь». Акция добровольческого движения молодежи «Свеча памяти».