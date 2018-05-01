Анонсы событий 5–6 мая

17:42 | 4.05.2018

5 мая



10:00 Стадион в Кетово. Областные соревнования по футболу среди юношей 2001–2002 г. р. в зачет IV Спартакиады ДЮСШ.



10:00 Дом культуры (Куйбышева, 144а). Фотовыставка «Спасибо за победу», посвященная Дню Победы.



11:00 Центральный парк культуры и отдыха. Турнир по функциональному многоборью «Кроссфит», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.



11:00 СК им. В.Ф. Горбенко. Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.



11:00 СК «Зауралец». Открытый чемпионат Курганской области по рукопашному бою.



14:00 Кетово, стадион. Областные соревнования среди сельских команд «Колосок».



6 мая



08:45 Орловское водохранилище. Открытый чемпионат города по ловле спиннингом с берега.



10:00 ДЮСШ № 3 в 3-м микрорайоне. Турнир по мини-футболу среди команд народов Зауралья, посвященный Дню Победы.



10:00 Кетово, стадион. Второй день областных соревнований по футболу среди юношей в зачет IV Спартакиады ДЮСШ.



11:00 СК им. В.Ф. Горбенко. Второй день всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.



11:00 СК «Зауралец». Второй день Открытого чемпионата Курганской области по рукопашному бою.



14:00 Кетово, стадион. Второй день областных соревнований среди сельских команд «Колосок».