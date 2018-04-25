Анонсы событий на 28–29 апреля

16:16 | 27.04.2018

28 апреля



11:30 Площадь им. Ленина. Областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новый мир». Велогонка на призы газеты «Новый мир».



12:00 Площадь им. Ленина. Соревнования по перетягиванию каната в зачет XXI областных сельских спортивных игр «Золотой колос».



15:00 СК «Велес» (3-й мкр-н, 33). Открытый турнир по художественной гимнастике, посвященный Международному дню спорта и здоровья.



17:00 Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей. Открытие областного образовательного форума «Зауралье-2018».



29 апреля



09:00 Ледовая арена «Юность» (Сибирская, 1а). Областной фестиваль по хоккею среди любительских команд.



11:00 Санаторий «Лесники». Открытый фестиваль по спортивному ориентированию «Зауральская весна».



15:00 СК «Велес» (3-й мкр-н, 33). Второй день открытого турнира по художественной гимнастике, посвященный Международному дню спорта и здоровья.