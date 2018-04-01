Анонсы событий на 27 апреля

16:35 | 26.04.2018

10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицей Омской, проездом от Омской до здания № 131, корп. 1, проездом от Омской до здания № 138, корп. 2.



10:20 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицами Омской, Щорса, проездом от улицы Омской до здания, расположенного по адресу: Омская, 134.



10:30 Курганский областной культурно-выставочный центр (Гоголя, 30). IV региональный конкурс мастеров традиционных народных художественных ремесел «Зауралье мастеровое».



10:40 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной проспектом Машиностроителей, улицами Промышленной, Бурова-Петрова и Химмашевской.



15:00 Курганский областной культурно-выставочный центр (Гоголя, 30). Заседание Общественного совета при Управлении культуры Курганской области.