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Курган: анонсы


17:51 | 24.04.2018

Анонсы событий на 25 апреля

09:30 Курганский государственный колледж (Конституции, 75). Областной конкурс профмастерства «Лучшее звено плотников».

09:30 Курганский государственный колледж (пр. Конституции, 75). Заседание правления Российского союза строителей совместно с Уральским советом «Содружество в сфере строительства».

10:00 Главное управление социальной защиты населения. Горячая линия по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

10:00 Курганский областной краеведческий музей. Заседание музейного совета.

13:00 СК имени В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Межрегиональная специализированная выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура».

13:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Финал индивидуального конкурса «Своя игра» в рамках городского интеллектуального конкурса «Властелин знаний».

© «Вечерние Ведомости»

 


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