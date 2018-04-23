Анонсы событий на 25 апреля

17:51 | 24.04.2018

09:30 Курганский государственный колледж (Конституции, 75). Областной конкурс профмастерства «Лучшее звено плотников».



09:30 Курганский государственный колледж (пр. Конституции, 75). Заседание правления Российского союза строителей совместно с Уральским советом «Содружество в сфере строительства».



10:00 Главное управление социальной защиты населения. Горячая линия по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации.



10:00 Курганский областной краеведческий музей. Заседание музейного совета.



13:00 СК имени В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Межрегиональная специализированная выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура».



13:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Финал индивидуального конкурса «Своя игра» в рамках городского интеллектуального конкурса «Властелин знаний».