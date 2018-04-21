Анонсы событий на 24 апреля

16:53 | 23.04.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Курганской областной Думы.



10:00 КЦ «Курган» (пр. Конституции, 60). XXII региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава».



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Автомобильная дорога от ул. 9 Мая до Шадринского тракта» в городе.



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров.



15:30 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» (Красина, 29). Пленарное заседание Общественной палаты муниципального образования города Кургана шестого созыва.