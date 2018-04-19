Анонсы событий на 21-22 апреля

16:55 | 20.04.2018

21 апреля



09:00 СК «Зауралец» (Машиностроителей, 17). Открытый областной турнир по каратэ.



11:00 Театр кукол «Гулливер» (Советская, 104). Премьера спектакля «Изобретение полета».



12:00 Курганской городской Дом культуры им. М. Горького (Дзержинского, 1А). Гала-концерт конкурса «Империя танца».



22 апреля



12:00 СК им. В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Чемпионат Курганской области по мини-футболу среди мужских команд и Кубок Курганской области по мини-футболу среди женских команд.