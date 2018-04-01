Анонсы событий на 20 апреля

16:33 | 19.04.2018

09:00 Музей-панорама «Аллея Памяти» у Вечного огня. Встреча с участниками международного проекта «Победа — одна на всех!» и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь».



12:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54). Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня муниципального служащего.



18:00–21:00 Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова (Комсомольская, 30). Библионочь-2018.