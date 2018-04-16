Анонсы событий на 19 апреля

17:51 | 18.04.2018

09:00 Курганский государственный университет. Круглый стол на тему «Перспективы развития мясного скотоводства».



09:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Расширенное совещание по реализации программы «Любимый город».



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной восточнее поселка Левашово.



10:15 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Добролюбова, рекой Черная, улицами Рылеева, Яблочкина, восточной границей водного объекта, границами поселков Радужный, Сиреневый.



11:00 ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» (Бурова-Петрова, 112). Торжественное открытие нового здания «Бизнес-инкубатора».



13:00–17:00 Главное управление социальной защиты населения. Прием в «Детской приемной» Главного управления социальной защиты населения Курганской области.



19 апреля в Кургане пройдет общегородской субботник.