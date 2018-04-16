Анонсы событий на 18 апреля

16:33 | 17.04.2018

08:30 Правительство Курганской области (Гоголя, 56). Совещание по вопросам развития Российского движения школьников в Курганской области.



11:00 ДЮСШ № 2. Командный турнир по русским шашкам среди команд общеобразовательных организаций Курганской области «Чудо-шашки».



13:00 Дворец детского творчества (Гоголя, 54). Финал городского интеллектуального турнира «Властелин знаний» для учащихся 10–11-х классов образовательных организаций города.



13:00 Правительство Курганской области (Гоголя, 56, малый зал). Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию инспекции Гостехнадзора.



14:15 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 4-й этаж, малый зал). Очередное заседание Курганской городской Думы.



15:00 Курганский Дом молодежи (Сибирская, 8). Подведение итогов конкурса на лучшую студенческую группу.



18:00 Шадринск, Шадринский государственный драматический театр. Премьера спектакля «Игра в фанты».