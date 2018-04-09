Анонсы событий на 12 апреля

17:46 | 11.04.2018

10:00 Курганский областной колледж культуры (ул. Победы, 10). Всероссийский передвижной выставочный проект «Крестный путь» — выставка современной иконописи (Москва).



10:30 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 4 этаж, малый зал). Публичных слушаниях по внесению изменений и дополнений в Устав города.



11:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 4 этаж, малый зал). Совместное заседание постоянных депутатских комиссий Курганской городской Думы.



16:00 Курганский областной КВЦ (Гоголя, 30). Региональная выставка мастеров декоративно- прикладного творчества «Голоса ремесел».



17:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 54).Закрытие областного фестиваля педагогического мастерства.



17:00 Курган, Сибирская, 1а. Всероссийская акция «Улыбка Гагарина».