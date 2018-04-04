Анонсы событий на 7 апреля

17:32 | 6.04.2018

09:00 Дворец детско-юношеского творчества (Гоголя, 54). Городской конкурс лидеров и руководителей детских общественных объединений и органов ученического самоуправления «Лидер-2018».



12:00 Ледовая арена «Юность» (Сибирская, 1а). Чемпионат Курганской области по хоккею с шайбой.