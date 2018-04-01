Анонсы событий на 4 апреля

17:25 | 3.04.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание межведомственной комиссии по вопросам демографии.



10:00 Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина (Куйбышева,43). Региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 105). Проектный офис по улучшению инвестиционного климата в городе соберется на очередное заседание.