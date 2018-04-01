Анонсы событий на 3 апреля

16:51 | 2.04.2018

14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4 этаж). Торжественная церемония вручения золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.



16:00 Курганский областной художественный музей (Горького, 129). Выставка, посвященная 50-летию образования отделения изобразительного искусства и черчения Катайского профессионально-педагогического техникума.



17:00 Ледовая арена «Юность» (Сибирская, 1а). Открытый чемпионат и первенство города Кургана по фигурному катанию.