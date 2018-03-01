Анонсы событий на 30 марта

16:34 | 29.03.2018

10:00 Дворец детского (юношеского) творчества. Торжественное собрание, посвященное 75-летию создания Военного комиссариата Курганской области и 100-летию образования военных комиссариатов России.



10:00 Зал единоборств СК «Зауралец». Первенство Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2002–2003 г. р.



12:00 МПЦ «Турбинка». Открытое первенство Курганской области по чир-спорту.



13:00 ДЮСШ № 3 (Невежина, 7). Соревнования по боксу в рамках фестиваля «Спорт против наркотиков».



13:30 Библиотека имени В. Маяковского. Подведение итогов городского открытого конкурса на разработку сувенира туристического маршрута.