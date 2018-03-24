Анонсы событий 28 марта

17:59 | 27.03.2018

14:15 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4 этаж). Очередное заседание Курганской городской Думы.



15:30 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма в Курганской области.



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4 этаж). Публичные слушания по проекту актуализированной на 2019 год схемы теплоснабжения муниципального образования города до 2028 года.



18:00 Детский парк, скульптура «Дети». Состоится траурное шествие «Час тишины», организованное инициативной группой горожан, чтобы почтить память погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.