Анонсы событий на 27 марта

15:27 | 26.03.2018

10:00 Курганская областная дума (Гоголя, 56). Депутаты соберутся на очередное заседание регионального парламента.



10:00 Администрация города (пл. Ленина, 1, малый зал, 1-й этаж). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства.



10:30 Микрорайон Утяк (Советская, 69). Торжественная церемония зажжения факела пуска природного газа.



12:00 Дворец культуры КГСХА имени Т.С. Мальцева. Третий конкурсный день Курганского регионального фестиваля «Зауральская студенческая весна — 2018».



14:00 Центр культуры и досуга «Спутник» (Карбышева, 12а). VIII открытый фестиваль детского, юношеского и молодежного фото-, кино- и видеотворчества «Свой взгляд — 2018».



14:00 Дворец детского (юношеского) творчества (Гоголя, 56). Гала-концерт городского фестиваля художественного творчества «Созвучие».



15:30 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Заседание Совета при главе города по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма.



16:00 Курганский областной колледж культуры. VIII слет волонтеров колледжа «Доброволец-2018».



18:00 СК им. Горбенко (Сибирская, 1). Областной турнир по греко-римской борьбе. Среди почетных гостей турнира — Михаил Мамиашвили, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы, президент Федерации спортивной борьбы России.