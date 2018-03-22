Анонсы событий на 24–25 марта

17:48 | 23.03.2018

24 марта



У КЦ «Современник» и КЦ «Спутник» будет работать специализированная ярмарка выходного дня.



10:00 СК имени В.Ф. Горбенко. II этап IV летней Спартакиады молодежи России по карате. Первенство УрФО по карате среди младших юношей и девушек 10–11, 12–13 лет.



12:00 Курганский областной музыкальный колледж имени Д.Д. Шостаковича. II Всероссийский конкурс-фестиваль «Гитарный ренессанс» (гала-концерт, награждение, закрытие).



25 марта



10:00 Дворец спорта курганского училища (колледжа) олимпийского резерва. Кубок Федерации волейбола Курганской области среди мужских команд.