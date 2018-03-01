Анонсы событий на 21 марта

18:25 | 20.03.2018

14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание антинаркотической комиссии Курганской области.



14:00 Департамент АПК (Горького, 41). Заседание областного Совета по семеноводству и химизации.



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, каб. 105). Очередное заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе.