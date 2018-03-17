Анонсы событий на 20 марта

18:35 | 19.03.2018

10:00 КГСХА имени Т.С. Мальцева. Мероприятие «День работодателя — 2018».



11:00 Избирательная комиссия Курганской области (Гоголя, 25). Заседание облизбиркома. Рассмотрение заявки о проведении референдума в регионе от общества «Курган-антиуран».



11:00 ДКМ (Карла Маркса, 70). Семинар-лекция на тему «Как создать в семье творческую обстановку» в рамках Дней культуры в Курганской области с Михаилом Казиником.



14:00 КЦ «Курган» (Конституции, 60). Региональный фестиваль художественной самодеятельности старшего поколения «Любовь, комсомол и весна», посвященный 100-летию со дня образования Ленинского комсомола.



15:00 Избирательная комиссия Курганской области (Гоголя, 25). Заседание облизбиркома. Подведение итогов прошедших выборов президента России.



17:00 ДКМ (Карла Маркса, 70). Семинар-лекция на тему «О культуре и отечественном образовании» в рамках Дней культуры в Курганской области с Михаилом Казиником.