Анонсы событий на 17–18 марта

16:45 | 16.03.2018

17 марта



У КЦ «Современник» и КЦ «Спутник». Специализированная ярмарка выходного дня.



11:45 Ландшафтный парк Заозерного, 6-й мкр-н, 25. Торжественная церемония открытия соревнований «Лыжня России — 2018».



14:00 ДКМ (Карла Маркса, 70). Концерт Михаила Казиника «Я обнимаю вас музыкой».



18:00 Курганский государственный театр драмы. Премьера спектакля LEAR.



18 марта



08:00–20:00 Выборы Президента РФ.



08:30 СК им. В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Открытый чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по танцевальному спорту среди юношей и девушек 2010 г. р. и старше.