Анонсы событий на 16 марта

16:58 | 15.03.2018

10:00 Курганский областной художественный музей (Горького, 129). В рамках единого дня проекта дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» пройдет встреча активного студенчества с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным.



11:00 Зал единоборств «Зауралец» (Гоголя, 107а). Первенство Курганской области по самбо среди юношей и девушек 2004–2005 г. р.



11:00 СК им. В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1, лыжная база). Зимний областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



14:00 Курганский педагогический колледж (Карельцева, 32). Педагогические чтения, посвященные 90-летию почетного гражданина Курганской области, заслуженного учителя РСФСР Сметанина А.М.