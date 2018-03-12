Анонсы событий на 14 марта

18:52 | 13.03.2018

12:00 Центр культуры и досуга Курганского государственного университета. Форум зауральских студентов.



13:00 Курган, ООО «Пульсатор» (Куйбышева, 144). Торжественный запуск литейного производства.



14:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Курганской области.



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 105). Проектный офис по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане.