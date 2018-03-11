Анонсы событий на 13 марта

17:56 | 12.03.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Правительства Курганской области.



10:30 Специальное управление ФПС № 71 МЧС России (пр. Конституции, 21). Открытое первенство Курганской области по пожарно-прикладному спорту среди кадет, обучающихся по профилю МЧС России.



11:00 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Курганской области (Томина, 53, второй этаж). Встреча команды «Молодежки ОНФ» с губернатором Алексеем Кокориным.



11:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 105). Брифинг по проведению рейтингового голосования по определению общественных пространств, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Кургана на 2018-2022 годы».