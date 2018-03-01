Анонсы событий на 8–11 марта

15:24 | 7.03.2018

8 марта



13:00 МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» (мкр-н Черемухово, Октябрьская, 1). Концертная программа «Все звезды для любимых!».



14:00 МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» (3-й микрорайон, 25). Кинопоказ к Международному женскому дню фильма «Мамы».



9 марта



21:00–01:00 МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» (3-й микрорайон, 25). Праздничная вечеринка «Кому за 30…».



10 марта



10:00 Дворец спорта Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва. Кубок Курганской области по карате.



11:00 Курган, водохранилище Орлово. Чемпионат Курганской области по ловле на мормышку со льда.



14:00 Центральная городская библиотека им. В. Маяковского (Пролетарская, 41). Подведение итогов конкурса «Славим женщин Зауралья».



13:00 МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» (Карбышева, 12а). Концерт «Весенние напевы».



11 марта



11:00 Курган, водохранилище Орлово. Второй день чемпионата Курганской области по ловле на мормышку со льда.



12:00 Центральная детская библиотека им. Н. Островского (Ленина, 4). Презентация выставки «Искусство детям».



17:00–20:00 МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» (3-й микрорайон, 25). Праздничная вечеринка «Кому за 50…».



18:00 Спортивный корпус Курганского училища (колледжа) олимпийского резерва. Кубок Федерации волейбола Курганской области среди мужских команд.