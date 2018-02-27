Анонсы событий на 3–4 марта

17:31 | 2.03.2018

3 марта



10:30 Курган, гимназия № 32 (Горького, 79). Финал областной школьной шахматной лиги по быстрым шахматам.



17:00 Шадринск, стадион «Торпедо». Областные соревнования по трековым гонкам «Шадринские огни — 2018» на приз Главы города Шадринска и Кубок Губернатора Курганской области.



4 марта



14:00 КЦ «Курган» (пр. Конституции, 60). Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, «1000 и 1 признание».



14:00 Центральная городская библиотека им. В. Маяковского (Пролетарская, 39). Мастер-класс «Пироговница».