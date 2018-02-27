Анонсы событий на 2 марта

16:43 | 1.03.2018

09:00 Курган, СК им. В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по фитнес-аэробике. Парад открытия начнется в 14:00.



10:30 Правительство области (Гоголя, 56, большой зал). Областной фестиваль профессий «Молодые инженеры Зауралья».



18:00 Шадринский государственный драматический театр. Премьера спектакля «ТЕТКА ЧАРЛЕЯ».