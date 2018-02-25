Анонсы событий на 28 февраля

18:22 | 27.02.2018

10:00 Курганская областная клиническая больница. Заседание коллегии Департамента здравоохранения Курганской области. Подведение итогов работы медицинских организаций региона за 2017 год. Основные направления развития системы здравоохранения в 2018 году.



10:00 Городской центр культуры и досуга (Пушкина, 85). ХVI конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ».



10:30 Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова (Комсомольская, 30). Совместное заседание Консультативного совета по проблемам национальных отношений, Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе и Совета Ассамблеи народов Зауралья.



11:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе.



11:30 Курганский областной КВЦ (Гоголя, 30). Расширенное заседание коллегии Управления культуры Курганской области с руководителями государственных учреждений культуры и искусства, муниципальных органов управления культуры.



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, большой зал, 3-й этаж). Совместное заседание Координационного совета при главе города Кургана по вопросам территориального общественного самоуправления в городе и Общественного совета при главе города по созданию благоприятной городской среды.