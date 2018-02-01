Анонсы событий на 23 февраля

17:16 | 22.02.2018

10:00 Курган, площадь у кинотеатра «Россия», стела героев Советского Союза, мемориал Славы, Вечный огонь. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.



11:00 Курган, ДЮСШ № 2. Областной шахматный турнир по блицу.



15:00 МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» (3-й микрорайон, 25). «Служу России». Концертная программа ко Дню защитника Отечества.



17:00 Территория у памятника Т.С. Мальцеву (3-й микрорайон, 25). «Вам, защитники Отечества». Патриотическая концертная программа.