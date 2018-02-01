Анонсы событий на 21 февраля

18:15 | 20.02.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, большой зал). Заседание коллегии Главного управления социальной защиты населения Курганской области, где подведут итоги работы ведомства в 2017 году.



10:30 Кетовский район, КГСХА им. Т.С. Мальцева. Подготовка и проведение областного совещания «Технология производства масличных культур».



11:00 Избирательная комиссия Курганской области (Гоголя, 25). Встреча с доверенными лицами в регионе кандидатов в президенты России.



13:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание экспертного совета при губернаторе Курганской области.



13:15 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Очередное заседание Курганской городской Думы.



15:00 Курганская областная филармония. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии.



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 105). Очередное заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе.