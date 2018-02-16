Анонсы событий на 20 февраля

17:08 | 19.02.2018

11:00 Правительство области (Гоголя, 56, большой зал). Коллегия Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области подведет итоги деятельности ведомства в 2017 году и поставит задачи на 2018 год.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Торжественная церемония вручения золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.



15:00 Городской Центр патриотического воспитания (Гагарина, 39). Закрытие месячника оборонно-массовой спортивной работы.



18:00 Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича. Концерт, посвященный 45-летию зауральского трио баянистов, «Кажется, это было вчера».