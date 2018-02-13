Анонсы событий на 15 февраля

17:11 | 14.02.2018

09:00 Кетовский район, КГСХА им. Т.С. Мальцева. Универсиада Курганской области. Соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису и дартсу.



11:00–12:00 Курган, площадка у памятника воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества.



11:00 Курган, СК КГУ. Универсиада Курганской области. Соревнования по мини-футболу.



14:00 Правительство области (малый зал). Заседание координационного совета по санаторно-курортному делу.



15:00 Облизбирком. Очередное заседание Избирательной комиссии Курганской области.



18:30 Курган, Ледовый дворец им. Н.В. Парышева. Игра чемпионата ВХЛ «Зауралье» (Курган) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск).