Анонсы событий на 10–11 февраля

17:03 | 9.02.2018

10 февраля



10:00 Курган, тир ДОСААФ. Чемпионат Курганской области по пулевой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества.



12:00 Курган, п. Увал, лыжероллерная трасса. День зимних видов спорта.



13:00 Шадринск, стадион «Торпедо». Командный чемпионат мира по мотогонкам на льду.



11 февраля



11:00 Курган, п. Рябково, район Голубых озёр. Чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по спортивному ориентированию «Лыжные гонки — маркированная трасса».



11:00 Курганский ипподром. Чемпионат города по трековым гонкам на призы главы Кургана.



13:00 Шадринск, стадион «Торпедо». Командный чемпионат мира по мотогонкам на льду.