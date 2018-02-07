Анонсы событий на 9 февраля

18:11 | 8.02.2018

11:00 СК им. В.Ф. Горбенко (Сибирская, 1). Первенство Курганской области по греко-римской борьбе среди юниоров.



15:00 Курганский Дом молодежи (Сибирская,8). Стартует проект «Центр поддержки молодежного волонтерского движения», приуроченный к Году добровольца.